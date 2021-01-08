Джохар Царнаев подал иск на $250 тысяч из-за условий содержания в американской тюрьме

Джохар Царнаев, осужденный в США к пожизненному заключению за теракт на Бостонском марафоне в 2013 году, подал к американским властям судебный иск на $250 тысяч из-за условий содержания. Об этом пишет Boston Herald, передает «КоммерсантЪ». Недовольство Царнаева вызвало, в частности, изъятие у него кепки и банданы, а также запрет принимать душ чаще трех раз в неделю. Он заявил, что подвергается дискриминации и незаконному обращению, а условия содержания сказываются на его физическом и психическом состоянии.

Иск пока не принят к рассмотрению, поскольку Джохар Царнаев не оплатил пошлину и предоставил не полный пакет документов.

15 апреля 2013 года в Бостоне три человека погибли и более 280 получили ранения в результате двух взрывов, прогремевших во время марафона. Организаторами теракта стали братья Тамерлан и Джохар Царнаевы. Первый погиб в перестрелке с полицией.