Россиянина в США приговорили к 12 годам тюрьмы за киберпреступления

Суд в США приговорил россиянина Андрея Тюрина за ряд киберпреступлений к 12 годам тюремного заключения. Обвиняемый свою вину признал, передает ТАСС.

Как заявила судья Лора Тейлор Суэйн, Тюрин был вовлечен в «масштабную преступную деятельность финансового характера». Он причастен к кибератакам на крупные американские компании с целью получения «данных клиентов». Суэйн констатировала, что россиянин не пытался непосредственно похищать деньги у других людей, и подчеркнула, что считает искренним раскаяние Тюрина. Россиянин, согласно предварительным оценкам, должен возместить около $19 млн. Слушания по этому вопросу пройдут позже. После освобождения он будет депортирован в Россию.

Тюрин был экстрадирован в США из Грузии в сентябре 2018 года. Американские власти предъявили ему обвинения во взломах компьютерных систем финансовых структур, брокерских контор и СМИ, специализирующихся на публикации экономической информации. Представители Секретной службы утверждали, что россиянин причастен к «самой масштабной в истории краже клиентских данных финансовых структур США». Он и его сообщники присвоили сотни миллионов долларов, говорили в ведомстве.