Андрей Кураев о лишении его сана

Позитивный день

Да, есть хорошие новости.

1. Суд не стал резать хвост собаке по частям, а отсек его сразу. Никаких там "запретов впредь до покаяния".

2. Суд не встал на путь фальсификации моих вин. С 2014 года у меня были опасения, что гомолобби по своему ответит мне. Лучшая защита это нападение, и в ответ на мою критику их нравов изящнее всего было бы предъявить жалобу некоего семинариста в мой адрес. Но этого не случилось.

3. При этом суд не встал на защиту чести гомоепископов, иже от Кураева пострадавших. Судя по информации о приговоре, среди "жалоб, поступивших к патриарху", не было жалоб от гомоепископов. То есть даже в абсолютно выигрышной для себя ситуации в карманном суде они отказались от попытки защитить остатки своей чести.

4. Суд не обвинил меня в ереси. То есть самого страшного для богослова обвинения не прозвучало, что и не пустячок, и приятно.

5. Редкая удача: мало кому выпадает почитать некрологи про самого себя. Но в день моего канонического убийства эта удача мне выпала.

6. В наше время лучше избегать коллективных идентичностей, особенно с провластными структурами. Раздавайте ваши двушечки и возводите капища Марса "не от моего имени".

Источник