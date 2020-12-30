Борис Вишневский: Законодательство об «иностранных агентах» является позором российского государства

28 декабря Министерство юстиции РФ объявило, что в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены Дарья Александровна Апахончич, Денис Николаевич Камалягин, Сергей Евгеньевич Маркелов, Лев Александрович Пономарев, Людмила Алексеевна Савицкая. Все пятеро включены в реестр в личном качестве, таким образом лично признаны средствами массовой информации.

Обоснования для принятия такого решения министерство не сообщило.

Мы, депутаты законодательных собраний Российской Федерации, представляя широкие круги российского гражданского общества, заявляем, что введение института «иностранных агентов» в России изначально было нарушением прав и свобод человека и гражданина: права на свободу и плюрализм мнений, права на свободу слова, права на свободу массовой информации. Это – часть репрессивного законодательства, производимого с целью запугивания и дискредитации граждан России.

Произведённое Министерством юстиции действие мы квалифицируем как государственные политические репрессии.

Законодательство РФ на глазах становится унижающим достоинство личности и попирающим права человека. Это законодательство противоречит базовым демократическим и гуманистическим ценностям и является позором российского государства.

Мы выражаем протест против самого существования понятия «иностранный агент» в законодательстве России и считаем необходимым его ликвидацию. Все законы об «иностранных агентах» будут отменены после смены власти в России, а их авторы и правоприменители понесут ответственность за унижение прав и свобод граждан.

Отмечаем, что среди первых пяти граждан – иностранных агентов Лев Пономарев – доверенное лицо академика Сахарова, сооснователь «Мемориала», создатель общественной организации «За права человека».

Трое других граждан – независимые журналисты Денис Камалягин, Людмила Савицкая и Сергей Маркелов. Ещё одна участница списка, Дарья Апахончич, – художник.

Мы убеждены, что никто из этих пяти достойных граждан не принёс ущерба национальным интересам России. Мы полагаем, что напротив, ущерб национальным интересам России приносят заказчики и авторы репрессивного законодательства и чиновники, исполняющие репрессивные законы.

Считаем необходимым создание и ведение публичного реестра должностных лиц, нарушающих права и свободы граждан России, для последующего выдвижения к ним судебных претензий.

Благодарим юристов, защищающих права и свободы граждан России, и выражаем им своё уважение за служение праву.

Мы выражаем солидарность с гражданами, преследуемыми за свои убеждения репрессивными властями России, и намерены оказывать им всю необходимую политическую поддержку.

Депутаты законодательных собраний Российской Федерации:

Депутаты Московской городской Думы:

Михаил Тимонов, фракция партии «Справедливая Россия»

Евгений Бунимович, фракция «Яблоко»

Дарья Беседина, фракция «Яблоко»

Максим Круглов, фракция «Яблоко»

Сергей Митрохин, фракция «Яблоко»

Екатерина Енгалычева, фракция КПРФ

Евгений Ступин, фракция КПРФ

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга:

Борис Вишневский, фракция «Яблоко»

Максим Резник

Депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия:

Эмилия Слабунова, фракция «Яблоко»

Иван Гусев, фракция «Яблоко»

Депутаты Псковского областного Собрания депутатов:

Артур Гайдук, фракция «Яблоко»

Лев Шлосберг, фракция «Яблоко»

30 декабря 2020 года

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