Григорий Голосов: Диктатор должен быть осторожен, но не труслив

Чтобы избежать проблем, диктатор должен быть осторожен, но не труслив. Лукашенко, например, был неосторожен. У него проблемы. Однако трусость, проявляющаяся в страстном нежелании пустить Навального обратно в Россию, я бы оценил как контрпродуктивную. В оправдание предположу, что боятся они не только самого Навального, но и Байдена, который в воспаленном сознании российских властей с Навальным как-то слился, как в свое время "германский генштаб" слился с Лениным в потоке антибольшевистской пропаганды. Вот приедет берлинский пациент в своем пломбированном вагоне, огласит апрельские тезисы, и понеслось. Июньские события, потом июльские, а там и октябрь не за горами. Аналогия весьма сомнительная, но человеку, по-реконструкторски увлекающемуся историей, такой паралеллизм может показаться очевидным.

Источник