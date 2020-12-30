Алексей Макаркин: В связи с лишением сана Андрея Кураева

Лишение сана - это вторая по суровости мера церковного наказания - выше только отлучение (которому подвергли экс-схиигумена Сергия). Лишить сана можно и либерала, и реакционера, но у либерала есть две возможности. Первая - уйти в гражданскую сферу. Есть даже дореволюционные прецеденты - лишенные сана за оппозиционную деятельность о. Григорий Петров стал журналистом, о. Николай Огнев - адвокатом (в 1918-м он будет представлять интересы одного из вятских монастырей, в том же году его расстреляют большевики). Вторая, появившаяся в 2018-м - апеллировать к Константинопольскому патриарху, используя прецедент с Филаретом (кстати, курьезный момент - номинальным "судией Вселенной" в православии является александрийский патриарх, с которым Русская церковь тоже разорвала отношения - правда, он эту функцию в реальности не выполняет) и оставаясь в рамках канонического православия. Реакционер же может уйти в неканоническую структуру или основать собственную, тоже неканоническую, что неизбежно ведет к маргинализации (пример бывшего епископа Диомида). Константинополь для него неприемлем, ибо экуменичен, современное секулярное общество тоже вызывает у него отторжение.

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