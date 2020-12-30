Роскомнадзор готовится составить 18 протоколов на СМИ-иноагентов

Роскомнадзор в январе выпишет 18 протоколов в отношении проектов корпорации «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», а также руководителя «Русской службы Радио Свобода» Андрея Шарого. Об этом сообщает «Интерфакс». Наказать СМИ решено за отказ маркировать свои материалы.

«Первые протоколы будут составлены в отношении девяти СМИ, находящихся под управлением одного юридического лица. Протоколы будут составляться в течение января», — сообщили в Роскомнадзоре.

Если суд согласится с Роскомнадзором, общая сумма штрафов может достигнуть 4,95 млн руб.

В реестр СМИ-иноагентов включены «Голос Америки», корпорация «Радио Свобода/Свободная Европа» и восемь ее проектов: «Idel.Реалии», «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии», Татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi), «Сибирь.Реалии», «Фактограф», «Север.Реалии» и телеканал «Настоящее время», а также ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода». 21 декабря в реестр Минюста также было включено чешское информационное агентство «MEDIUM-ORIENT». 28 декабря в тот же самый реестр СМИ попали: правозащитник Лев Пономарев, журналисты Людмила Савицкая, Сергей Маркелов, Денис Камалягин и фемактивистка Дарья Апахончич.