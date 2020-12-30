Белорусская оппозиция рассказала о своем варианте Конституции

Оппозиция в Белоруссии подготовила свой вариант Конституции страны, пока это черновик. Об этом рассказал журналистам представитель экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской по вопросам конституционной реформы Анатолий Лебедько.

По его словам, готов также проект избирательного кодекса, который согласован с основными политическими структурами — «с теми, кого называют сегодня журналисты «старая оппозиция» или «оппозиция с кредитной историей», и новыми структурами», передает «Интерфакс».

Что касается Конституции, то есть три раздела ее проекта. «Со временем будут появляться новые разделы, в обсуждении которых сможет принять каждый белорус», — пообещал он.

Между тем президент Александр Лукашенко сегодня заявил, что не покинет свой пост, пока последний омоновец не попросит его уйти.

«Пока последний омоновец мне не скажет: «Уходи», я буду наглухо стоять в этой стране с вами плечом к плечу, так как и у вас, и у меня, кроме этой страны, ничего нет», — сказал он на встрече с бойцами отряда милиции особого назначения ГУВД Минского горисполкома.

Они сегодня вручили Лукашенко высший знак отличия — черный берет «за особые заслуги».