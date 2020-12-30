Эволюционист Алексей Кондрашов о том, сколько людей может умереть от COVID-19 в России

Еще весной было посчитано, что вероятность умереть после заражения коронавирусом составляет примерно 0.7% (включая и бессимптомные случаи - то есть это Infection Fatality Rate). Такая вероятность получается в странах с "индустриальной" демографией (если много молодых, то IFR гораздо ниже) и работающей базовой медициной - без кислорода IFR раза в 2-3 выше. Это означает, что, если эпидемия продлится, пока сама не закончится (что произойдет, когда переболеет 70-80%), то в России от коронавируса умрет около миллиона человек, если медицина будет работать (что возможно, только если процесс растянуть), и около двух миллионов, если не будет (то есть если вообще на все наплевать - тогда все переболеют за три месяца, кому суждено задохнутся дома, а остальные вздохнут с облегчением). Все это было, опять же, ясно еще весной. По последней оценке уже умерло порядка 200 000 человек - то есть, поскольку кислород пока дают, переболели примерно 30 миллионов - 20% населения. Полагаю, что от реальности эти оценки отличаются никак не более, чем вдвое. Поскольку здесь не Китай и не Новая Зеландия, чтобы вирус извести противоэпидемическими мерами, то есть три варианта - 1) быстрая вакцинация уязвимых - тогда общее количество смертей будет порядка 300 000, 2) все продолжится как идет (тогда миллион) и 3) коллапс медицины (тогда 2 миллиона и быстро все закончится). Последний вариант делается более вероятным из-за эволюции более заразных генотипов вируса. Хотя и быстрая вакцинация вроде бы вполне возможна. В прочих странах условного Запада, включая США, ситуация очень похожа. В течение следующего года все станет ясно. Интересно, как реагировали бы социумы, если бы умирал не 1 на 100, а 1 на 10 - и не старики и больные, а дети. Надеюсь этого никогда не узнать - но вполне возможно, что и узнаю, потому что вирусов на низком старте полно. Здравствуй, жопа, Новый год.

UPDATE. Забыл предупредить - бессмысленные и вредные комментарии (по моему мнению) я, как обычно, стираю. В однм из таких меня спросили о том, какие вирусы на низком старте. Как ясно, настоящие неожиданности по определению неожиданны - и, следующий пандемический вирус может перескочить из самого неожиданного источника - мы понятия не имеем, чем болеют в природе даманы, вараны или колобусы. Но есть и "запланированная неожиданность" - птичий грипп - у некоторых его генотипов летальность в человеке 70%, и беды пока что не было только потому, что он почти не передается от млекопитающего к млекопитающему. По некоторым оценкам, ему требуются всего несколько нуклеотидных замен, чтобы эту способность приобрести.

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