Путин подписал закон о засекречивании данных силовиков

Президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий распространять какие-либо сведения о частной жизни и имуществе судей, следователей, полицейских, таможенников, сотрудников ФСБ, ФСИН, ФССП, СВР, Росфинмониторинга, работников контрольных органов администрации президента, Счетной палаты и ряда должностных лиц субъектов и муниципалитетов, а также их родных. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как говорилось в пояснительной записке к документу в момент его рассмотрения Госдумой, поводом для его внесения стало то, что в Сети часто появляется информация «о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов, военнослужащих, что негативно влияет на осуществление ими своих полномочий, препятствует отправлению правосудия, борьбе с преступлениями и другими правонарушениями».