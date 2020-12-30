Социолог Элла Панеях: Дедлайн злодеев

Они в этом году были очень, очень плохими мальчиками, продолбали все сроки и показатели, не справились ни с одной неожиданностью, не выполнили без косяков ни одного плана. Начальство на них зло, подчиненные недовольны. Так что вместо Деда Мороза к ним пришел огромный, злобный и неотменимый Дед Лайн, с окровавленными желтыми зубами и уголовным делом за пазухой. Суетятся, бегают, переписывают отчетность, судорожно пытаются хоть что-нибудь успеть предъявить до последнего дня, а тут еще, опаньки, царь добрый 31-е объявил выходным, вот спасибочки, аврал вообще.

Без пяти часов двенадцать окажутся за столом, в мыле и без сил, в половину первого упадут лицом в икру, и весь январь будут отмокать.

А вы сидите над своим оливье, и думаете, что это план такой хитрый: нарочно испортить вам Новый год.

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