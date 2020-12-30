Леонид Волков о новом деле Навального

Следственный комитет РФ пишет на своем красивом сайте нарядными официальными буквами: Алексей Навальный совместно с другими лицами собрал пожертвованиями 588 млн рублей, из которых 356 млн рублей "потратил на свои цели". Ты смотришь на эти буквы и цифры и пытаешься найти в них какую-то логику — ну не может же серьезная официальная организация взять и просто придумать цифры? Может быть есть какая-то зацепка: что-то, что они неправильно поняли или посчитали; что-то, с чем можно аргументировано поспорить? Какая-то ИХ логика, которую можно опровергнуть нормальной логикой?

Но нет. Это сложно принять, с этим сложно жить; тренированный рациональный мозг отказывается видеть отсутствие всяческой логики — но факт остается фактом. Они тупо просто все придумали. Это не какие-то реальные цифры, к которым были притянуты за уши неверные объяснения (как было, скажем, в деле Кировлеса, где вся выручка внезапно становилась чистой прибылью), нет; это просто чистая геббельсовщина — "чем ужаснее ложь, тем легче в нее поверят". Уже хотя бы потому, что очень сложно логически отвечать на абсурд.

Единственное интеллектуальное упражнение, которое мне как-то лично помогает рационализировать происходящее, заключается в постоянном напоминании: это те же самые люди, которые попытались убить Алексея "Новичком", чему тут удивляться?

Вот примерно так это работает.

Ты сидишь и думаешь:

— Но ведь у них как на ладони все счета Навального, все счета Волкова, все счета всех сотрудников ФБК. Если Навальный и Волков взяли себе 365 миллионов рублей из донатов на "шикарную жизнь", то должны быть какие-то транзакции, какие-то следы этого? Раз по "логике следствия" из собранных на ФБК и штабы денег большая часть перекочевала в карманы Навального и Волкова, значит должны быть эти переводы и платежки? И где-то эти 365 миллионов сейчас должны быть, а ведь все имущество Навального и Волкова тоже известно и изучено под микроскопом. И настолько нечего предъявить, что на "инфографике", которой кремлевские телеграм-каналы иллюстрируют пресс-релиз СК, опять фигурирует пресловутый "дом в Люксембурге"! На донаты, собранные в 2016-2020 годах, Волков в 2014 году купил дом в Люксембурге! И машину времени в придачу.

— Но ведь Навальный ежегодно отчитывается и о своих доходах и о своих расходах (хотя и не обязан), они прекрасно бьются, и весь его образ жизни типичного московского среднего класса полностью соответствует его доходам. Ни Навальный, ни Волков не получают и никогда не получали в ФБК зарплаты — как технически они могли бы "присвоить" 365 млн рублей со счетов ФБК — организации, которая находится под пристальным вниманием Кремля в течение многих лет, проходит ежегодный обязательный аудит, сдает тонны отчетности? Это на кого вообще рассчитано?

А потом говоришь себе: "Леонид, ну что ты от них ждешь здравого смысла и логики, после того, как они пытались убить Навального "Новичком"?" И как-то отпускает немного.

Ты сидишь и думаешь:

— Откуда они вообще взяли сумму пожертвований в 588 миллионов рублей? Что это за число такое? Если взять в целом все донаты на ФБК и на штабы за 2016-2020 годы — сумма значительно больше. Мы только на президентскую кампанию Навального собрали более 360 млн (и отчитывались об этом), отчеты ФБК тоже опубликованы, отчеты штабов за последующие годы — тоже. Штабы в 2019 году собрали и потратили 191 млн, в 2020 году тот же порядок величин (еще не делали отчет и точно не подводили итоги); у ФБК бюджет около 70-80 млн рублей в год — ну то есть суммарно за последние пять лет получается несколько больше миллиарда.

— Откуда они вообще взяли сумму затрат в 223 млн рублей? (Раз Навальный с подельниками "собрал 588 млн, из которых 365 млн потратил на себя", то, выходит, на работу ушло только 223 млн рублей)? Есть ведь не только публичные отчеты для жертвователей, есть отчеты в Минюст. Следственный комитет знает все наши банковские счета, имеет доступ по всем транзакциям по ним. Он прекрасно знает, что все, что мы собираем, мы немедленно тратим, никакого запаса у нас нет (ну, точнее, был до августа 2019 года, когда Следственный комитет его арестовал). Вы серьезно считаете, что мы на 223 млн рублей работали всей нашей структурой в течение последних пяти лет? А пять тысяч человек пятью хлебами мы не накормили случайно? Просто прикиньте: 223 млн рублей за пять лет, это 3.5 млн рублей в месяц примерно, а в штабах и в ФБК суммарно работает примерно 250 человек — выкинем аренду, налоги, технику... это что, у нас 14 тысяч рублей в месяц зарплаты, люди святым духом питаются? Просто из масштабов работы и организации любому ежу понятно, что наши фактические затраты в несколько раз выше. Да мы одних налогов и взносов на фонд оплаты труда за эти пять лет заплатили больше, чем 223 млн рублей!

А потом говоришь себе: "Леонид, ну что ты от них ждешь здравого смысла и логики, после того, как они пытались убить Навального "Новичком"?" И как-то отпускает немного.

Ты сидишь и думаешь:

— Как вообще у них укладывается в голове ситуация, когда они уже полтора года "расследуют" "дело ФБК", в рамках которого все наши донаты они объявили "легализацией преступных денег неизвестного происхождения", а теперь их же, эти же деньги, объявляют пожертвованиями граждан, которые мы присвоили? Ребята, вы определитесь — вы полтора года нам говорили, что это "отмывание", а теперь вдруг это "украденные пожертвования", вам черепная коробка не жмет?

— Как вообще им приходит в голову возбуждать дело о "мошенничестве" без потерпевших? Кого обмошенничали-то, кто заявление написал, кто это такой нам отправил 588 млн рублей, а потом пришел в СК жаловаться, что мы их нецелевым образом потратили? И это после того, как по делу о "Яндекс.Кошельках" они шесть лет искали желающих стать потерпевшими, опросили более тысячи человек и никого не нашли. Потому что даже если человек может быть и перестал быть сторонником, он все равно крутил пальцем у виска: "мои деньги, я им их пожертвовал именно для того, чтобы они с ними делали то, что считают нужным".

А потом говоришь себе: "Леонид, ну что ты от них ждешь здравого смысла и логики, после того, как они пытались убить Навального "Новичком"?" И как-то отпускает немного.

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