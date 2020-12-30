Путин подписал поправки к закону о митингах

Президент Владимир Путин подписал поправки, которые ужесточают законодательство о митингах.

Документ позволяет признавать публичным мероприятием прогулки оппозиции и пикетные очереди, если они объединены «единым замыслом и (или) общей организацией».

Он также устанавливает дополнительные требования к работе журналистов на массовых акциях. Они обязаны будут носить специальный знак, который нельзя скрывать. Журналистам будет запрещено агитировать в поддержку или против целей акций, организовывать и проводить их, организовывать сбор пожертвований, подписей, участвовать в обсуждении и принятии решений, использовать различную символику и «иные средства публичного выражения коллективного или индивидуального мнения». Эти запреты для журналистов распространяются только на представителей СМИ, присутствующих «с целью осуществления своей профессиональной деятельности».

Закон запрещает проводить публичные мероприятия на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям экстренных служб. Кроме того, предусматривается возможность переноса массовых акций из-за угрозы ЧС или терроризма.

Также Путин подписал закон, который вводит уголовную ответственность за блокировку улиц даже, если это не привело к тяжким последствиям. Подобное часто происходит при массовых акциях.