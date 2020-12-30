В США выявлен мутировавший штамм коронавируса

В американском штате Колорадо выявлен первый носитель мутировавшего варианта коронавируса, который ранее обнаружили в Великобритании.

Как сообщили в офисе губернатора штата, речь идет о мужчине, который находится в изоляции в округе Элберт и который в последнее время никуда не ездил. «У этого человека пока нет установленных близких контактов, но органы здравоохранения пытаются выяснить другие потенциальные случаи и контакты с помощью тщательных интервью для отслеживания контактов», — говорится в сообщении, которое цитирует «Голос Америки».

Новый вариант коронавируса был выявлен более чем в десяти других странах, включая Францию, Данию, Японию, Южную Корею и Канаду, и вполне вероятно, что он уже распространяется в США, предполагают эксперты.

Избранный президент Джо Байден планирует вести активную борьбу с COVID-19 после вступления в должность и добиться 100 млн вакцинаций в первые 100 дней своего президентства.

По данным Университета Джонса Хопкинса, пандемия коронавируса унесла жизни более 335 тыс. американцев. Количество заболевших в США составило 19,3 млн человек.