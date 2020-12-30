Андрей Пивоваров: Кремль взвинчивает ставки

На Алексея Навального и, видимо, его союзников по ФБК возбудили дело по знаменитой 159 статье УК о мошенничестве.

Кремль, похоже, выбрал белорусский сценарий — они не будут даже имитировать законность, а просто хотят выдавить лидеров оппозиции из страны. Тех же, кто не уедет, посадить.

Кремль взвинчивает ставки. Теперь самое время всем нам забыть о разногласиях. Не важно, к какой из структур мы относимся, нужно сделать 2021 год для Кремля максимально сложным.

Год выборов — это всегда год перелома. И Путин понимает, что даже на таких нечестных и несвободных выборах, с пеньками и голосованием в три дня, люди его прокатят.

Сценарий мирного транзита совсем уходит из повестки, новые репрессивные законы и откровенная уголовщина — всё более четко говорит нам о том, что отдавать власть никто не будет. Но, с другой стороны, это же и говорит нам, что никакой реальной поддержки у Путина нет. В нулевых ему для сохранения власти это было не нужно. А сейчас что у него есть? Менты? Да и те его в душе ненавидят. А, значит, осталось недолго.

Алексею и всему ФБК сил. Уверен, они справятся.

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