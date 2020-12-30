Путин подписал закон о физлицах-иноагентах

Президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий присваивать статус иностранного агента обычным гражданам, а также организациям, не зарегистрированным в качестве юридических лиц.

К иноагентам будут отнесены незарегистрированные общественные объединения, занимающиеся политической деятельностью и получающие на это иностранное финансирование. Также к ним должны быть причислены физические лица, которые на иностранные средства занимаются политической деятельностью в интересах иностранных источников, либо ведут целенаправленный сбор сведений в области военной или военно-технической деятельности РФ, если такие данные «при их получении иностранным источником могут быть использованы против безопасности РФ».

СМИ должны будут указывать статус иностранного агента в публикациях о них. Кроме того, маркировать свои материалы должны будут сами физлица-иноагенты, а также учредители, члены, участники и руководители политобъединений и НКО-иноагентов.