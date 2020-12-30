Алексей Навальный: Путинская истерика

Хотите увидеть, как выглядит путинская истерика? Зайдите на сайт Следственного комитета России. Эти холуи-клоуны в 21-15 выложили пресс-релиз о том, что против меня возбудили новое уголовное дело.

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И это не то дело, которым грозили мне вчера! А новое. Вчера они сообщили, что изменят условный срок по прежнему делу на реальный, а сегодня сообщают, что я украл половину пожертвований, которые вы перечислили на ФБК.

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Надеюсь, что экспертизой по делу занимался центр криминалистики ФСБ😉

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Бункерный дедушка, очевидно визжал там так, что СК, уже совсем не стесняясь, просто придумывает чушь. Хотя о чем я говорю, какое стеснение. Они до сих пор не возбудили дело о попытке моего убийства, зато начали дело против Соболь за то, что она позвонила в дверь одному из отравителей.

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Повторюсь: спрогнозировать это было несложно. Я ж сразу сказал в ролике: они попытаются посадить меня за то, что я не умер в том самолете, а потом искал своих убийц. За то, что доказал: за всем стоит лично Путин. Он вор, готовый убивать тех, кто отказывается молчать о его воровстве.

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Я до попытки меня убить не молчал, а после тем более не буду.

Присоединяйтесь ко мне. Россия должна быть свободна от воров-оккупантов и их приспешников в погонах.

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