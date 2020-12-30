Епархиальный суд лишил сана протодиакона Андрея Кураева

Епархиальный суд в Москве лишил церковного сана протодиакона Андрея Кураева.

«Суд имел суждение о том, что 21 апреля заштатный клирик опубликовал в своем «Живом журнале» оскорбительную характеристику почившего в этот день от последствий коронавирусной инфекции протоиерея Александра Агейкина. Суд установил в заявлениях протодиакона Андрея Кураева признаки хулы на Церковь. В решении суда также говорится о признаках клеветнической деятельности протодиакона Андрея Кураева, в частности, обвинениях Русской Православной Церкви в «организации раскола», - говорится в сообщении РПЦ.

В день смерти Агейкина Кураев отозвался о нем как о «тупом карьеристе, сделавшем карьеру в сфере вип-сервиса».