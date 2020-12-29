Андрей Кураев: В защиту Сергия Романова

Это весьма антипатичный мне деятель. В вопросе реакции на эпидемию я на стороне патриарха Кирилла, а не его уральского схикритика.

Но повод для его ареста изготовлен уж больно криворуко.

Бывшему схимонаху Сергию (Николаю Романову) предъявили обвинение по ч. 3 ст. 110.1 УК РФ (склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица). Дело возбуждено и расследуется вторым отделом по расследованию особо важных дел СКР России, сообщили “Ъ” его адвокаты. Во вторник утром Сергия конвоировали в Москву для избрания меры пресечения. Представители защиты не исключают, что следователи выйдут с ходатайством об аресте.

"Поводом для задержания и допроса стала проповедь, запись которой была размещена на YouTube-канале Всеволода Могучева 5 декабря под заголовком «За веру Христа мы на смерть стоим».

Во время проповеди Сергий приводил в пример историю духовной дочери святого Серафима Саровского Елены Дивеевской. Ее Серафим Саровский благословил на смерть вместо ее брата Михаила Мантурова. Во время проповеди Николай Романов также спрашивал у нескольких прихожан, готовы ли они умереть за Россию, за детей, за будущее".

Это известный эпизод из житий Серафима Саровского. Не Романов его придумал.

Идея "заместительной жертвы" (болезни или смерти) за другого человека отсутствует в православном вероучении, но она очень распространена в народе. Независимо от степени "церковной индоктринации" любая мать молится над кроваткой больного ребенка: "уж лучше я заболею, чем он!".

Плюс к этому со времен Оригена "Увещевание к мученичеству" - это православный майнстрим. Вершина - житие премудрой Софии и ее дочерей. Так что ежегодно вечером 30 сентября можно арестовывать просто всех церковных проповедников.

То есть Романова умудрились обвинить в том, что присуще православию как таковому. И тут одно из трех: или просто признать танатофилию частью православной культуры и терпеть его, или объявить войну (культуркампф) опять же всему православию, или найти иной повод для ареста гражданина Романова.

При этом в реале никто из благословленный "на смерть за Россию" послушниц Романова не умер (прошел месяц со времени этой проповеди). Так что состава преступления просто нет. Так что до фильма "Тучи над Борском" не дотягивает.

А уж что касается "ты готов умереть за Россию" - так это вообще майнстрим современной милитаристской пропаганды. "И как один умрем в борьбе за это".

Впрочем, эта песня началась с Горация - Dulce et decorum est pro patria mori (Сладко и почетно есть умереть за Отчизну).

Источник