Правозащитница Алена Попова: С насилием бороться запрещено

Центр «Насилию.нет» признали иностранным агентом. Наше государство в очередной раз показало, что с насилием бороться в нашей стране запрещено. Под любыми предлогами стараются помешать деятельности организации, которая помогает жертвам домашнего насилия.

Наш текущий режим всеми силами старается сохранить "традиционные семейные ценности". Подавляющее число депутатов Госдумы считают, что государство не должно заниматься "семейными ссорами". Поэтому с домашним насилием наше государство никак не борется. Полиция часто действуют по уже ставшей классической схеме: "Вы не волнуйтесь, убьет, мы труп приедем, опишем".

Закон против домашнего насилия есть в 156 странах мира, но не в России. В результате такой политики миллионы жертв домашнего насилия в России остаются без какой-либо защиты и поддержки. А если организация начинает помогать жертвам домашнего насилия в обход государства, как это делает центр Насилию.нет, то ей не дают работать и признают иностранным агентом.

От всех нас, кто против насилия, я хочу выразить огромную благодарность Анне Ривиной

и команде Насилию.нет за их важнейшую работу по помощи жертвам насилия.

Замечу, что фундаменталистские организации, включая адвокатов, связанных с коммуникациями с американскими ультраконсерваторами, через которые могут проходить очень немалые иностранные финансовые потоки, не проверяют так, как всех, кто за закон о профилактике насилия.

Повторюсь: пока мы не станем силой, политика двойных стандартов, которой придерживаются фундаменталисты (от православных олигархов до депутатов, чиновников и тд), будет только способствовать увеличению смертей женщин от домашнего насилия. Но при этом жертвам насилия будут всеми силами стремиться заткнуть рты.

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