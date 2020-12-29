«Левада-центр»: 2020 год оказался самым тяжелым для страны с 1991-го

Впервые с 1991 года 88% россиян назвали уходящий год более трудным для страны, чем предыдущий. 65% назвали этот год более тяжелым, чем предыдущий для них и для их семей — это самый высокий показатель с 1998 года, показало исследование «Левада-центра».

Половина респондентов назвала 2020 год плохим или очень плохим, хорошим — лишь 10%. Это рекордный показатель с конца 1990-х годов. Для сравнения год назад лишь 15% назвали уходящий год плохим, а 18% — хорошим.

Относительное большинство (47%) россиян назвали 2020 год в целом неудачным, удачным — 44%. В прошлом году доля тех, кто считал 2019 год удачным, составляла 61%, неудачным — всего 29%.

Большинство россиян отмечают ухудшение в таких сферах как: общий уровень жизни (64%), работа образовательных (60%) и медицинских учреждений (57%), возможность хорошо зарабатывать (59%), состояние окружающей среды (44%) и отношения со странами НАТО (45%).