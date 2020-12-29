Ушел из жизни Пьер Карден

Французский модельер Пьер Карден ушел из жизни в возрасте 98 лет.

#BREAKING French fashion designer Pierre Cardin dies aged 98: family pic.twitter.com/Qo8L1vhqXp — AFP News Agency (@AFP) December 29, 2020

Пьер Карден родился в Италии. Позже его семья переехала во Францию. В Париже Карден работал у известных кутюрье, в том числе у Жанны Пакен и Кристиана Диора, оформлял костюмы и декорации для фильма Жана Кокто «Красавица и чудовище». В 1950 году основал собственную фирму, которая занималась созданием костюмов для театра. В 1953 году он разработал первую коллекцию «от кутюр». Он же стал основоположником концепции «прет-а-порте», сделавшей моду демократичной. В 1959 году он представил коллекцию готового платья для промышленного тиражирования. В 1960 году Карден нарушил традиционный подход к моде, став первым модельером, продемонстрировавшим мужскую коллекцию. В 1961 году он открыл магазин готовой одежды для мужчин, в 1963 году — для женщин. В 1966 году показал свою первую коллекцию для детей. Пьер Карден считается одним из основателей стиля «унисекс».