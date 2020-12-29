Правительство предлагает штрафовать за использование зарубежных спутниковых систем

Правительство внесло в Госдуму законопроект об административных штрафах до 1 млн рублей за нарушение правил использования в России спутниковых сетей связи, находящихся под юрисдикцией иностранных государств. На документ обратила внимание «Роскомсвобода». Как указано в пояснительной записке, он ориентирован на: «…выполнение плана мероприятий, направленных на предотвращение угроз национальной безопасности».

Законопроект предполагает введение штрафов для российских операторов связи, которые используют иностранную спутниковую систему, но не исполняют ряд обязанностей для обеспечения деятельности системы оперативно-разыскных мероприятий. Нарушения повлекут наложение штрафа на должностных лиц в размере от 10 до 30 тыс. руб.; на юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн руб.

Самые известные системы, которые позволяют пользователям с помощью терминала передавать свой трафик напрямую через спутник в обход операторов связи, это — британская OneWeb и Starlink американской компании SpaceX. Против развертывания на территории России наземных станций, необходимых для работы OneWeb, ранее выступила ФСБ. По мнению спецслужбы, OneWeb может нести «угрозу национальной безопасности», поскольку отсутствуют гарантии того, что она не имеет «разведывательного характера». Представитель ФСБ Владимир Садовников говорил, что организовать конкурирующую систему спутниковой связи можно с Индией, Китаем и прочими странами, которые «не ведут агрессивной политики в отношении России».

Российский проект по созданию глобальной инфокоммуникационной спутниковой системы «Эфир» в 2019 году было решено исключить из нацпрограммы «Цифровая экономика» из-за отсутствия инвесторов. Задачи «Эфира» переложили на более масштабный проект — «Сферу». Его планируется реализовать до 2030 года. В ноябре 2020 года сообщалось, что «Роскосмос» запросил у правительства 1,5 трлн руб. на создание «Сферы». Эта сумма превышает размер всей Федеральной космической программы России на с 2016 по 2025 годы.