Россия запретила въезд руководителям немецких спецслужб

МИД России в ответ на санкции ФРГ за кибератаки на Бундестаг и Организацию по запрещению химического оружия запретил въезд в страну «руководящим сотрудникам немецких силовых и разведывательных структур».

22 октября Совет ЕС ввел санкции против Дмитрия Бадин из 85-го Главного центра спецопераций Главного управления Генерального штаба ВС РФ и начальника Главного разведывательного управления Генштаба РФ вице-адмирала Игоря Костюкова. Ограничения были также введены против 85-го Главного центра спецопераций. В ЕС сочли, что они причастны к взлому германского парламента в 2015 году. В обвинении против Костюкова указывалось на «попытку кибератаки, направленной на взлом сети Wi-Fi Организации по запрещению химического оружия в Нидерландах в апреле 2018 года».

В МИД России сегодня заявили, что Москва неоднократно обращалась к немецким контрагентам с предложением провести консультации для выявления источников злонамеренной киберактивности, однако власти ФРГ упорно игнорируют эти предложения. Поэтому «принято решение о расширении ответного списка граждан ФРГ, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Согласно дипломатическому принципу взаимности новыми фигурантами российского стоп-листа избраны руководящие сотрудники немецких силовых и разведывательных структур, входящих в систему Министерства обороны ФРГ».