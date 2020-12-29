Полицейские задержали директора «Правовой инициативы» Ванессу Коган

В Москве сотрудники полиции задержали дома и доставили в отдел директора «Правовой инициативы» Ванессу Коган. Как рассказала «Медиазоне» пресс-секретарь правозащитной организации Ксения Бабич, на Коган собираются составить протокол по статье о нарушении правил пребывания иностранцев в России. Ранее у нее аннулировали вид на жительство.

Миграционное управление МВД аннулировало вид на жительство Ванессы Коган 2 декабря. При этом она последние 11 лет проживает в России. В миграционном центре объявили, что директор Коган составляет угрозу безопасности Российской Федерации и потребовали покинуть страну через две недели, рассказывала тогда Бабич.

11 декабря Европейский суд по правам человека запретил России выдворять Коган. Таким образом ЕСПЧ удовлетворил просьбу ее адвокатов о применении срочных мер и предписал не выдворять ее в США до окончания рассмотрения в российских судах жалобы на аннулирование вида на жительство.