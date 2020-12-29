Суд приговорил бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Карину Цуркан к 15 годам колонии

Мосгорсуд приговорил бывшего топ-менеджера компании «Интер РАО» Карину Цуркан к 15 годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о шпионаже в пользу Молдавии. Также суд обратил в доход государства более 656 млн руб., изъятые у нее в ходе следствия, передает «Интерфакс».

Карину Цуркан арестовали в июне 2018 года. Ей вменили передачу секретных сведений Службе информации и безопасности Молдавии, которая затем якобы передала их органам НАТО. По версии следствия, она была завербована в молдавскую разведку в 2004 году полковником Александром Попеску. В 2015 году молдавская разведка направила три рапорта на английском языке в спецслужбы НАТО, где приводился дословный перевод секретных писем Минэнерго в правительство. Одно письмо касалось поставок газа в Молдавию, второе — электроэнергии в Крым, а третье — поставок электроэнергии также с территории России. Данные, которые легли в основу этих рапортов, передала СИБ Молдавии именно Цуркан, утверждали следователи.



Цуркан вину не признала. По ее словам, она не обладала доступом к гостайне и к правительственной переписке. Согласно позиции защиты, доказательства обвинения были сфальсифицированы, а само преследование Цуркан из мести мог инициировать бывший президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Евгений Шевчук. «Медиазона» отмечает, что, по словам адвоката Ивана Павлова, дело о шпионаже строилось на рассказе засекреченного сотрудника одной из российских спецслужб, якобы получившего информацию от источника в спецслужбах Молдовы. Сама Цуркан говорила, что в материалах ее дела не было данных о получении вознаграждения за работу на молдавскую спецслужбу