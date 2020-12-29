Александр Баунов об иноагентах

Заслуженный иностранный агент. Народный иностранный агент. Людям важно знать, заслуженный, или уже народный. Опять же республики, края или области. А потом уже Российской Федерации. Писать в программках.

Или например так. Действительный иностранный агент сперва второго, а потом первого класса. Тайный, или явный, тоже имеет значение. Действительный тайный агент первого класса. Во-первых, это красиво.

Что-то должны быть на пути. Агент-референт. Агент-секретарь.

В мире бизнеса агент по продажам, по маркетингу, по производству. Исполнительный агент. Генеральный агент. Агент-стажер. Это чтоб потом гордиться, что начинал с азов, в цеху.

Премии ввести, фестивали. Золотой агент. Сорванная маска. Русский агент десятилетия. Именные разные. Споры пойдут в честь кого, да кто в жюри.

Богатый может открыться мир.

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