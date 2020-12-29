Александр Морозов: Список «мести»

Пять человек объявили "иностранными агентами". И среди них - Сергей Маркелов. С которым я знаком. Его фейсбук молчит уже с 3 декабря, потому что он болеет - и, видимо, он не может ответить на это решение публично.

Выбор первых пяти фигур - совершенно дикий, но он ни о чем не говорит, его нельзя толковать, как конкретный сигнал конкретным профессиональным группам. Это - список "мести". И в него будут включать не из какой-то системной логики, а просто "на кого донесли". Включение в эту первую пятерку Льва Пономарева, который многие годы был в президентском совете по правам человека, говорит только о том, что никакое "прошлое" теперь не имеет значения. Поскольку произошло "обнуление". И оно касается не только сроков Путина, а вообще всех и всего.

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