Источником тревог россиян в 2020 году стали коронавирус и изменение Конституции

Суммарный индекс тревожности россиян в 2020 году вырос на 22% по сравнению с 2019 годом, говорится в исследовании Компании развития общественных связей, которая анализирует доминирующие в обществе тревоги и фобии, формируемые СМИ, соцсетями и жизненным опытом людей.

Основным источником тревог в этом году стала пандемия коронавируса. Большая часть тревожностей, получивших наибольшее циркулирование в СМИ и соцмедиа, связана либо с распространением пандемии, либо с ее последствиями, в числе которых медицинские (дефицит лекарств, нехватка медицинской помощи, недоверие статистике), социально-экономические (экономический кризис, падение цен на нефть, падение доходов, рост безработицы), изменение привычного уклада жизни (масочный режим, самоизоляция, срыв отпусков, перевод на удаленную работу и дистанционное образование, запрет зрелищных мероприятий, ограничение работы ресторанов, музеев и др. заведений).

Среди других фобий, получивших широкое распространение в СМИ и соцмедиа – тревожности, связанные с политическими изменениями внутри страны, среди которых смена правительства, изменение Конституции и введение электронного голосования, экологические проблемы, а также обеспокоенность, связанная с международной обстановкой.

При этом в прошлом году наибольшую тревогу вызывали фобии, связанные с авариями и катастрофами, экологией и климатом, рисками закрепления практик «полицейского государства», международной напряженностью и преступностью.