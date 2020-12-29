ФСБ отчиталась об изъятии 330 кг кокаина из Южной Америки

В ФСБ заявили, что совместно коллегами из Управления по борьбе с наркотиками Минюста США раскрыли транснациональное преступное сообщество, специализирующееся на контрабанде кокаина из Южной Америки на территорию России и Европы.

Еще в мае в Санкт-Петербурге задержали наркокурьера с 1 кг кокаина. В ходе расследования в июне в Москве с поличным задержали несколько участников и одного из организаторов ОПГ. Тогда изъяли 34 кг кокаина. На заключительном этапе операции в ноябре на территории Московской области оперативники нашли тайник, в котором было не менее 295 кг наркотика.

Всего в результате операции из незаконного оборота изъято не менее 330 кг кокаина. Подозреваемые арестованы.