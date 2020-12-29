Журналистов все чаще убивают в мирных странах

В 2020 году 50 журналистов погибли из-за своей профессиональной деятельности, говорится в отчете «Репортеров без границ» (RSF). Правозащитники отмечают, что в то время как число работников СМИ, убитых в результате военных действий, продолжает снижаться, все больше их убивают в мирных странах.

Если в 2016 году 58% из погибших журналистов расстались с жизнью в зонах конфликтов, то сегодня доля журналистов, погибших в районах, раздираемых войной (Сирия, Йемен) или пострадавших от конфликтов низкой или средней интенсивности (Афганистан, Ирак), составляет 32%. Другими словами, 68% убитых журналистов погибли в мирных странах — в Мексике (8), Индии (4), Пакистане (4), Филиппинах (3) и Гондурасе (3).

Из всех погибших журналистов в 2020 году 84% были убиты преднамеренно. Годом ранее этот показатель составлял 63% в 2019 году.

В Мексике журналист ежедневной газеты El Mundo Хулио Вальдивия Родригес был найден обезглавленным, его коллега Виктор Фернандо Альварес Чавес, главный редактор местного новостного сайта Punto x Punto Noticias, был расчленен. В Индии журналист ежедневной газеты Rashtriya Swaroop Ракеш Сингх «Нирбхик» был заживо сожжен, а журналист Исравел Мозес, корреспондент телеканала Тамил Наду, был убит мачете. В Иране администратор telegram-канала Amadnews Рухолла Зам, приговоренный к смертной казни после несправедливого судебного разбирательства, был повешен. Даже в этой стране, где до сих пор применяется смертная казнь, ни один журналист не был жертвой этого архаичного и варварского наказания в течение 30 лет, отмечают в RSF.

«Часть общественности считает журналистов жертвами профессиональных рисков, но они все чаще подвергаются нападениям, когда они расследуют или освещают деликатные темы», — констатирует генеральный секретарь RSF Кристоф Делуар.