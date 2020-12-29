Аббас Галлямов: Закон — кистень

Вся страна знает, что у Навального с Кремлем бой не на жизнь, а на смерть. Одни болеют за оппозиционера, другие сочувствуют властям, но и те, и те понимают, что это серьёзная политическая схватка. Пытаться посадить в этих условиях Навального по принципиально неполитическим мотивам - из-за того, что он якобы какие-то ФСИНовские регламенты нарушил - это гарантированно совершать поступок, в правдивость которого не поверит никто, - ни лоялисты, ни оппозиционеры. Это значит, в очередной раз продемонстрировать то, что официально декларируемые государством вещи никакого отношения к реальности не имеют. Проще говоря, опять показать всей стране: закон в наших руках - это кистень; как хотим, так его и юзаем.

Уж лучше бы обвинили его в шпионаже. Честнее было бы. По-крайней мере лоялисты бы поверили.

Либо они там ничего не понимают, окончательно забронзовели, утратили связь с реальностью и искренне считают, что пипл любую туфту схавает; либо ну совсем никакой фактуры в части шпионажа у них нет и силовики в позу встали: не будем, дескать, из-за такой ерунды возбуждаться, лучше через ФСИН его зацепим.

Дело ведь силовикам вести, поэтому у них карт-бланш. Технические детали - по какой статье сажать и т.д. - им на откуп отданы, остальные сюда не сильно лезут.

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