Палата представителей США преодолела вето Трампа на оборонный бюджет

Палата представителей Конгресса США преодолела вето президента Дональда Трампа и одобрила проект оборонного бюджета на 2021 год. Теперь документ вновь должен рассмотреть сенат.

На прошлой неделе Трамп, как и обещал ранее, наложил вето на оборонный бюджет, который включает в себя новые санкции против проекта строительства газопровода «Северный поток-2». Президент был не согласен с тем, что сенаторы не включили в документ инициированные им майские изменения в законодательстве по деятельности соцсетей. Он также раскритиковал предложение переименовать некоторые военные базы, названные в честь военачальников рабовладельческого Юга во времена Гражданской войны. Возражения вызвала и попытка ограничить инициированный Трампом вывод войск из Афганистана, Южной Кореи и Германии.