Уральскому экс-схиигумену Сергию предъявили обвинение по трем статьям УК

Бывшего схиигумена Сергия из Среднеуральского женского монастыря обвинили по трем статьям Уголовного кодекса: о склонении к совершению самоубийства, о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и о самоуправстве. Адвокат Светлана Герасимова сообщила СМИ, что Сергия допросили, этапировали в Москву. В 14:00 суд должен избрать меру пресечения.

Сегодня ночью Среднеуральский женский монастырь, фактически захваченный экс-священником, взяли штурмом бойцы ОМОНа, Сергий был задержан и доставлен на допрос в СУ СКР по Свердловской области, пишет Znak.com.

Силовики приехали на территорию монастыря около часа ночи. Тогда в telegram-канале «Проповеди отца Сергия» около двух ночи появилось сообщение, что «монастырь захватили», а «отца Сергия увезли».

Формальным поводом для возбуждения дела стало видео с одной из проповедей экс-схиигумена, которая появилась в интернете несколько недель назад. На нем он говорит своим сторонникам, что они могут «умирать за Россию». В этом силовики и усмотрели призывы к совершению суицида.

В этом году церковный суд Екатеринбургской епархии лишил Сергия сана схиигумена, так как он отрицал опасность COVID-19 и критиковал руководство Русской православной церкви, патриарха и властей России из-за закрытия храмов. Несмотря на это решение, схимонах продолжил записывать ролики с проповедями и фактически захватил Среднеуральский женский монастырь. Позже епархиальный суд лишил отлучил Романова от церкви, это решение подтвердил патриарх, однако монастырь экс-схиигумен не покинул.