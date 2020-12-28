ФСИН пригрозила Навальному заменой условного срока на реальный

ФСИН грозится обратиться в суд с вопросом о замене Алексею Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше», если он не явится к ним 29 декабря в 9 утра. Об этом сообщил его адвокат Вадим Кобзев.
Выхожу из СИЗО. Включаю телефон. Там три входящих вызова. А через некоторое время приходит вот такое СМС. ФСИН грозится обратиться в суд с вопросом о замене @navalny условного осуждения на реальное наказание по делу «ИВ РОШЕ», если он не явится к ним завтра в 09 утра. pic.twitter.com/PDKAidUnVN— Вадим Кобзев (@advokatkobzev) December 28, 2020
«Просто фантастика. ФСИН, прекрасно зная, что Навальный находится на лечении в Германии, пытается запрыгнуть в последний вагон, — отмечает пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. — Испытательный срок у Алексея заканчивается 30 декабря».
На сайте УФСИН по Москве со ссылкой на публикацию в медицинском журнале Lancet поясняется, что Навальный 20 сентября выписался из берлинской клиники, а к 12 октября у него прошли все последствия его болезни.
«Таким образом, условно осужденный не исполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции <…> В случае подтверждения факта уклонения условно осужденного от контроля уголовно-исполнительной инспекции в отношении него будут приняты меры, предусмотренные частью 4 статьи 190 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации», — говорится в сообщении.
ААААААААА ФСИН, ссылаясь на статью в «Ланцете» требует меня посадить. Но, извините, статья о том, что я был отравлен «Новичком». Значит, на официальном уровне государство признало отравление. Где же уголовное дело? https://t.co/w7Bcx1DND4— Alexey Navalny (@navalny) December 28, 2020
Замоскворецкий суд Москвы 30 декабря 2014 года признал Алексея Навального и его брата Олега виновными в особо крупном и крупном мошенничестве, а также легализации денежных средств, полученных преступных путем. Политика приговорили к 3,5 года лишения свободы условно и 5 годам испытательного срока, его брата – к 3,5 года колонии общего режима. В августе 2017 года по решению суда назначенный Навальному испытательный срок был продлен до конца декабря 2020 года.