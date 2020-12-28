ФСИН пригрозила Навальному заменой условного срока на реальный

ФСИН грозится обратиться в суд с вопросом о замене Алексею Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше», если он не явится к ним 29 декабря в 9 утра. Об этом сообщил его адвокат Вадим Кобзев.

Выхожу из СИЗО. Включаю телефон. Там три входящих вызова. А через некоторое время приходит вот такое СМС. ФСИН грозится обратиться в суд с вопросом о замене @navalny условного осуждения на реальное наказание по делу «ИВ РОШЕ», если он не явится к ним завтра в 09 утра. pic.twitter.com/PDKAidUnVN — Вадим Кобзев (@advokatkobzev) December 28, 2020

«Просто фантастика. ФСИН, прекрасно зная, что Навальный находится на лечении в Германии, пытается запрыгнуть в последний вагон, — отмечает пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. — Испытательный срок у Алексея заканчивается 30 декабря».

На сайте УФСИН по Москве со ссылкой на публикацию в медицинском журнале Lancet поясняется, что Навальный 20 сентября выписался из берлинской клиники, а к 12 октября у него прошли все последствия его болезни.

«Таким образом, условно осужденный не исполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции <…> В случае подтверждения факта уклонения условно осужденного от контроля уголовно-исполнительной инспекции в отношении него будут приняты меры, предусмотренные частью 4 статьи 190 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации», — говорится в сообщении.

ААААААААА ФСИН, ссылаясь на статью в «Ланцете» требует меня посадить. Но, извините, статья о том, что я был отравлен «Новичком». Значит, на официальном уровне государство признало отравление. Где же уголовное дело? https://t.co/w7Bcx1DND4 — Alexey Navalny (@navalny) December 28, 2020