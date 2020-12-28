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ФСИН пригрозила Навальному заменой условного срока на реальный

28.12.2020

ФСИН грозится обратиться в суд с вопросом о замене Алексею Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше», если он не явится к ним 29 декабря в 9 утра. Об этом сообщил его адвокат Вадим Кобзев.

«Просто фантастика. ФСИН, прекрасно зная, что Навальный находится на лечении в Германии, пытается запрыгнуть в последний вагон, — отмечает пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. — Испытательный срок у Алексея заканчивается 30 декабря».

На сайте УФСИН по Москве со ссылкой на публикацию в медицинском журнале Lancet поясняется, что Навальный 20 сентября выписался из берлинской клиники, а к 12 октября у него прошли все последствия его болезни.

«Таким образом, условно осужденный не исполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции <…> В случае подтверждения факта уклонения условно осужденного от контроля уголовно-исполнительной инспекции в отношении него будут приняты меры, предусмотренные частью 4 статьи 190 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации», — говорится в сообщении.



Замоскворецкий суд Москвы 30 декабря 2014 года признал Алексея Навального и его брата Олега виновными в особо крупном и крупном мошенничестве, а также легализации денежных средств, полученных преступных путем. Политика приговорили к 3,5 года лишения свободы условно и 5 годам испытательного срока, его брата – к 3,5 года колонии общего режима. В августе 2017 года по решению суда назначенный Навальному испытательный срок был продлен до конца декабря 2020 года.

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