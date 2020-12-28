Льва Пономарева включили в реестр СМИ-«иноагентов»

Минюст внес в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента, пять физических лиц, среди которых правозащитник Лев Пономарев. Кроме него реестр пополнили журналисты Людмила Савицкая («Радио Свобода»), Сергей Маркелов («7×7») и Денис Камалягин («Псковская губерния»), а также акционистка Дарья Апахончич.

«Лев Александрович — один из старейших и самых уважаемых российских правозащитников. Он берется за самые сложные дела, помогает там, где отказываются другие. Признание иноагентом — это попытка еще больше штрафами задушить ту работу, которую делает правозащитник», — прокомментировали новость в «Открытой России».

Сегодняшнее решение стало первым включением в реестр физических лиц, до этого в него вносили только средства массовой информации. Денис Камалягин намерен обжаловать это решение в суде. Лев Пономарев предлагает всем участникам нового перечня объединиться.

«Я немного удивлен, что попал в список, остальные все-таки вроде имеют отношение к СМИ. Я только пишу иногда. Там еще четыре человека, надеюсь, познакомимся, будем создавать объединение физлиц-иноагентов. Первое, что приходит в голову — защищать свои права коллективно», — сказал он «Интерфаксу».

Новую организацию, по его словам, можно назвать «Иноагенты — за права человека».

СМИ-«иноагентом» могут признать физическое лицо, которое распространяет материалы издания или юридического лица, признанного иностранным агентом, участвует в их создании и получает зарубежное финансирование.