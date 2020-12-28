Кадыров рассказал подробности нападения на полицейских в Грозном

В результате нападения в Грозном погиб один, а не двое сотрудников полиции, рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«В понедельник вооруженные ножами двое террористов совершили попытку завладеть оружием сотрудников ППС, которые несли службу в центре Грозного. Погиб полицейский. Ответным огнем бойцов нападавшие уничтожены. Также пострадал один сотрудник правоохранительных органов. Его состояние стабильное», — написал Кадыров в Telegram.

По его словам, нападавшие — два брата, уроженцы Ингушетии Хасан и Хусейн, которые в 2012-м году переехали в Чечню и работали в одной из пекарен.

Ранее СМИ со ссылкой на источники, сообщали о двух погибших полицейских.