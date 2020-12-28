Следователь взял с Соболь подписку о невыезде

UPD: Любовь Соболь отказалась давать подписку о невыезде, поэтому мера пресечения не считается избранной, утверждает директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

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Любовь Соболь, обвиненная в нарушении неприкосновенности жилища, рассказала подробности своего уголовного дела. Она отметила, что следователь после предъявления обвинения взял с нее подписку о невыезде.

Уголовное дело на Соболь было возбуждено из-за заявления тещи отравителя Алексея Навального Константина Кудрявцева, напомнила соратница политика. По ее словам, обыск 25 декабря у нее в квартире проходил с нарушениями: «Ладно даже ОМОНовцы, ладно следователи, но кто были эти непонятные личности в гражданской одежде, которые расхаживали по моей квартире и снимали все на мобильные телефоны? Я просила их представиться — ничего. Просила показать удостоверения — ноль реакции. Просила покинуть жилье, раз они не имеют права тут находиться — нет. Не похоже на равенство всех перед законом».

После задержания в Следственном комитете Соболь провела более шестнадцати часов.

«Меня допрашивали 5 раз, записывая все на камеру, как в голливудских фильмах. Всего за тот день было проведено более 12 следственных действий, назначено аж 9 экспертиз. По моему делу создана специальная следственная группа из 6 человек, следователей по особо важным делам», — пишет Соболь.

Она также рассказала, что в пятницу днем следователи впустили в кабинет, где она сидела, съемочную группу канала «Россия 1». По ее словам, журналисты «всячески меня провоцировали, тыкали мне микрофон практически в лицо. И на это следователи смотрели так, словно это все — в порядке вещей».

Двое суток в ИВС Соболь, по ее утверждению, провела в наручниках, в тесной камере, с железными кроватями и железным столом, прикрученным к полу. В камере проводили обыск, каждые 10 минут заглядывали в специальный глазок на двери. Лишили положенной прогулки в субботу.

«Продерждав меня максимальный возможный срок, из изолятора меня доставили к следователю, который признал меня обвиняемой и попросил дать подписку о невыезде до суда. Не хотят, видимо, чтобы я имела возможность ездить в российские регионы, рассказывать правду про ужасные условиях в российских школах и больницах и снимать такие видеосюжеты из Карелии, которые набирают большое количество просмотров и обсуждаются всем регионом. После взятия подписки, вечером воскресенья следователь не забыл провести еще один допрос. Видимо, пяти предыдущих было мало. И только после этого меня наконец-то отпустили», — рассказала Соболь.

21 декабря Соболь задержали после того, как она пришла домой к Константину Кудрявцеву, сотруднику ФСБ, который по версии Алексея Навального причастен к операции по его отравлению. Соболь приехала к нему, чтобы задать вопросы по делу. Тогда ее только опросили в рамках уголовного дела, но от показаний она отказалась. Суд Москвы оштрафовал ее на тысячу рублей за неповиновение полиции.

25 декабря Соболь задержали на 48 часов после допроса в Следственном комитете. Ее перевели в статус подозреваемой по уголовному делу о нарушении неприкосновенности жилища. 27 декабря ее освободили из ИВС, предъявив обвинение.