«Мемориал» требует отменить приговор Шестуну

В правозащитном центре «Мемориал» заявили, что считают приговор бывшему главе Серпуховского района Александру Шестуну неправомерным и требуют его отмены. 25 декабря Подольский городской суд приговорил Шестуна к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

«Преследование Шестуна было вызвано в том числе и политическими мотивами, в частности, реакцией на его публичное несогласие с реформой местного самоуправления в Московской области, фактически уничтожившей его в регионе. В то время как политический мотив преследования требовал фактически повышенного стандарта убедительности доказательств вины Шестуна и безупречного соблюдения его прав, мы, наоборот, вынуждены констатировать серьезные нарушения закона, имевшие место в ходе уголовного преследования, неубедительность, как минимум, значительной части предъявленных ему обвинений и обосновывающих их доказательств обвинения», — говорится в заявлении «Мемориала».

Правозащитники требуют отмены приговора и повторного судебного разбирательства, «с полным соблюдением духа и буквы закона».

Шестуна суд признал виновным в особо крупном мошенничестве, легализации средств, полученных преступным путем, незаконной предпринимательской деятельности, а также в получении особо крупной взятки. По версии обвинения, в 2008-2014 годах он незаконно передал четыре земельных участка в Серпуховском округе частной компании, в результате чего бюджету был причинен ущерб в размере более 64,5 млн руб. Кроме того глава департамента спорта Серпуховского района Татьяна Гришина с 2012 по 2018 годы передала Шестуну взятку на 9,9 млн руб.

Сам Шестун называет свое преследование заказным и политически мотивированным. Он готов обжаловать приговор плоть до ЕСПЧ.