Послы стран ЕС запустили процедуру одобрения сделки с Лондоном

Комитет постоянных представителей Евросоюза в предварительном порядке одобрил Соглашение о торговле и сотрудничестве между Великобританией и ЕС на период после 1 января. Об этом сообщил пресс-секретарь постоянного представительства Германии при ЕС Себастьян Фишер, передает DW. Cледующим шагом должно стать «окончательное одобрение в рамках письменной процедуры», которое должно состояться до 17:00 мск 29 декабря, добавил Фишер.

Соглашение о двусторонней торговле было достигнуто 24 декабря, всего за несколько дней до выхода Великобритании из европейского внутреннего рынка. Оно предусматривает свободную торговлю и отсутствие таможенных пошлин. Кроме того, в нем прописаны положения, касающиеся будущего сотрудничества Брюсселя и Лондона в сфере полиции и юстиции, а также социального обеспечения граждан обеих сторон.

Со стороны ЕС это соглашение еще должно быть одобрено всеми 27 странами-членами Евросоюза, а со стороны Великобритании — парламентом. Стороны планируют задействовать этот документ во временном режиме с 1 января.