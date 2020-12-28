В Грозном неизвестные расстреляли силовиков

UPD: Источник «Интерфакса» говорит, что двое нападавших «убиты ответным огнем». Личности преступников устанавливаются.

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Двое сотрудников правоохранительных органов погибли в результате нападения в Грозном. ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что убит и один из нападавших. По данным собеседника «Интерфакса», подозреваемые скрылись. Они открыли стрельбу из автоматического оружия по сотрудникам правоохранительных органов на улице Мира.

Baza сообщает, что убиты двое сотрудников патрульно-постовой службы, а в ходе перестрелки погибли и преступники. По словам очевидцев, боевики были вооружены ножами. Они напали на патрульных, после чего попытались забрать их оружие.