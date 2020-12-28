Марина Литвинович: Шестун пойдет в ЕСПЧ

Были сегодня утром у Александра Шестуна. Собирается обжаловать приговор. Говорит, что даже расстроен, что дали 15 лет, а не 20. Это сарказм у него такой - говорит, если бы дали 20, было бы понятно, что приговор - политический. А так - осудили одновременно вместе с другим чиновником (имеет в виду Александра Постриганя, главу Клинского района) чтобы людям казалось, что «поделом, все они там жулики».

Какие перспективы? - спрашиваем. «Ну, ехать в колонию или ждать, пока режим сменится. В ЕСПЧ тоже подам».

«Все мое дело построено на показаниях запуганных свидетелей, которые к концу процесса начали отказываться от показаний. Более тысячи обысков провели, представляете? Всех запугали! А вообще - я не герой, не супермен, не разоблачитель... я просто защищал себя и свою семью...», «Меня просто много раз использовали, в потом стал не нужен».

Шестун сказал нам, что его содержат в камере вместе с обвиняемым в тяжком преступлении, хотя тот, в соответствии с законом о содержании под стражей обвиняемых и подозреваемых, должен содержаться отдельно от других заключённых.

Говорит: «ко мне все время «наседок» подсаживают, я уж привык...»

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