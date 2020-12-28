В Китае журналистку отправили в тюрьму за репортажи о коронавирусе

Суд в Китае приговорил к четырем годам лишения свободы независимую журналистку Чжан Чжань, которая снимала репортажи о распространении коронавируса в Ухане.

В начале февраля она приехала в Ухань, чтобы освещать жизнь в городе в период пандемии, пишет CNN. На протяжении более трех месяцев она документировала отрывки из жизни в условиях изоляции в Ухане и суровой реальности, с которой столкнулись его жители, от переполненных больниц до пустых магазинов. Свои наблюдения, фотографии и видео она размещала в соцсетях.

Ее публикации прекратились в середине мая, а позже выяснилось, что ее задержала полиция. По данным Amnesty International, в какой-то момент во время заключения Чжан объявила голодовку, во время которой ее заковали в кандалы и принудительно кормили.

Прокуратура обвинила журналистку в «публикации большого количества фальшивой информации» и получении интервью от зарубежных СМИ, включая Radio Free Asia и Epoch Times, с целью «злонамеренно раздуть эпидемию Covid-19 в Ухане».

Чжан — первый журналист, об осуждении которого за освещение пандемии коронавируса стало известно. Но она лишь одна из целого ряда независимых репортеров, которые были задержаны или пропали без вести в Китае с начала пандемии. В феврале исчез Чэнь Цюши, который транслировал в прямом эфире видео из Ухани во время карантина и публиковал сообщения в социальных сетях. В сентябре сообщалось, что он находится под «контролем государства». Два других независимых журналиста — Ли Цзэхуа и Фан Бин — также были задержаны после освещения вспышки в Ухане.

По данным организации «Репортеры без границ» (RSF), Китай является крупнейшей тюрьмой для журналистов в мире и жестко контролирует прессу, блокируя при этом большинство иностранных СМИ. В марте Китай изгнал журналистов из New York Times, Washington Post и Wall Street Journal, что стало беспрецедентным шагом против иностранной прессы.