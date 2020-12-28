Песков: отказ Путина от вакцинации не влияет на доверие к «Спутнику V»

Тот факт, что Владимир Путин до сих пор не сделал прививку от коронавируса, не влияет на доверие к российской вакцине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Никакой связи мы здесь не усматриваем. После заключения Минздрава по одной вакцине, потом последуют другие вакцины, и потом президент примет решение», — сказал Песков.

По его словам, Путин ранее не мог принять участие в вакцинации от коронавируса без заключения о безопасности прививки для лиц старше 60 лет.

Согласно данным опроса «Левада-центра», опубликованным сегодня, 58% россиян пока не готовы вакцинироваться от коронавируса.