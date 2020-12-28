Любовь Соболь сообщила об усилении слежки

Любовь Соболь, которая выходные провела в изоляторе после задержания по уголовному делу, сообщила, что слежка за ней усилилась.

«Сразу по три машины ездит, когда на метро, то пешком по несколько человек. Пытаюсь сфотографировать, начинают крутиться вокруг своей оси и уходить. Стеснительные», — написала она Telegram.

21 декабря Соболь задержали после того, как она пришла домой к Константину Кудрявцеву, сотруднику ФСБ, который по версии Алексея Навального причастен к операции по его отравлению. Соболь приехала к нему, чтобы задать вопросы по делу. Тогда ее только опросили в рамках уголовного дела, но от показаний она отказалась. Суд Москвы оштрафовал ее на тысячу рублей за неповиновение полиции.

25 декабря Соболь задержали на 48 часов после допроса в Следственном комитете. Ее перевели в статус подозреваемой по уголовному делу о нарушении неприкосновенности жилища. 27 декабря ее освободили из ИВС, предъявив обвинение.