КС признал законным ограничение передвижения во время пандемии

Власти регионов вправе принимать решения об ограничении передвижения жителей в период пандемии, постановил Конституционный суд России, проверив законность решения губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Как пишет «Интерфакс», КС проверял законность постановления «О введении в Московской области режима повышенной готовности» в связи с запросом Протвинского городского суда, где рассматривается дело об административном правонарушении местного жителя, который в апреле в период угрозы распространения коронавируса находился в общественном месте. Судья приостановил этот процесс и обратился с запросом в КС о проверке конституционности постановления губернатора.

В своем постановлении КС отметил, что ограничение свободы передвижения, установленное оспариваемым положением, имеет исключительный характер, преследует цели защиты жизни и здоровья граждан и является соразмерным. Тем самым введенные губернатором ограничительные меры не могут рассматриваться как несоразмерно ущемляющие права граждан на свободу передвижения.

Весной из-за угрозы распространения коронавируса россиянам было запрещено покидать свои дома. По данным «Апологии протеста», после введения самоизоляции ни один день не обошелся без сообщений о новых протоколах за совершение административных правонарушений по коронавирусным статьям. Так, с 1 апреля по 8 июня в суды поступило около 400 тыс. дел по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) и чуть более 16 тыс. дел по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). По ст. 236 УК РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил) за это время было возбуждено 22 уголовных дела, пять из которых из-за побега из больницы. Общая сумма назначенных штрафов по карантинным статьям достигла почти 1 млрд руб.