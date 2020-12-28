Любовь Соболь: Ни наручники, ни изолятор, ни уголовные дела меня не напугают

Всем привет (или вечер в хату)

Насыщенные 3 денечка выдались. Думаю, должна попасть в книгу рекордов Гиннеса по количеству допросов (их было 6!). Чувствую себя VIP преступницей, на которую работает все следователи по особо важным делам Москвы (изъятие ботинок - дело непростое) и которую сажают в ИВС на Петровке 38, несмотря на то, что дело возбуждено по статье легкой тяжести.

В изоляторе ко мне смешно подсаживали других сиделиц, которые должны были меня разболтать) Прямо как в плохих российских сериалах про ментов. Но мне-то в отличие от отравителей Навального скрывать нечего. Завтра подробности дела против меня расскажу в видео.

Понятно, что сейчас уголовному делу против меня дадут ход, потому что посмела подойти к двери убийцы. Потому что баллотируюсь в Госдуму и выступаю против "Единой России". Потому что не боюсь говорить правду и бороться с коррупцией.

Но ни наручники, ни изолятор, ни уголовные дела меня не напугают. Буду дальше отстаивать наши права, чтобы полиция искала настоящий преступников, а не отнимала ботинки у Соболь или отравляла трусы Навального.

Спасибо всем, кто поддерживал меня и переживал! Поддержать мою кампанию в Госдуму можно здесь: https://soboll.ru

Уверена, мы победим.

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