Больше половины россиян не готовы сделать прививку от коронавируса

57% респондентов «Левада-центра» опасаются заразиться коронавирусом, но большинство так и не готовы сделать прививку.

Как показал опрос, лишь 38% россиян готовы сделать прививку. 58% все еще не готовы привиться, даже бесплатно. Социологи отмечают, что среди тех, кто одобряет деятельность Владимира Путина, относительное большинство готовы вакцинироваться. Тогда как среди противников президента подавляющее большинство не готово к этому. Желание вакцинироваться устойчиво больше среди людей старше 40 лет, тех, кто предпочитает телевидение в качестве основного источника информации. Потребители интернет-контента по всем возрастным группам предпочитают воздержаться от вакцинации.

Среди наиболее популярных причин отказа от прививки — желание дождаться окончания испытаний вакцины (30%) и боязнь побочных эффектов (26%). 12% — имеют противопоказания для вакцинации, еще 12% — не видят смысла в прививках.