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Лукашенко назначил дату проведения Всебелорусского народного собрания

28.12.2020

Всебелорусское народное собрание пройдет 11−12 февраля, сообщил президент страны Александр Лукашенко. Это будет уже шестое подобное мероприятие, на которое съезжаются представители разных ветвей власти, руководители и сотрудники предприятий, представители различных организаций из всех регионов страны.

В этот раз на «народном вече» будут представлены конституционные изменения, напоминает TUT.BY. В начале декабря Лукашенко заявил, что Всебелорусское народное собрание надо сделать конституционным органом. Он предложил избирать делегатов на Всебелорусское народное собрание на пятилетний срок. Работать они будут на общественных началах. При этом их роль и статус значительно повысят: им будут подотчетны руководители парламента, министры и губернаторы.

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