Майкл Калви вернулся в Baring Vostok

Бизнесмен Майкл Калви вернулся на работу в фонде Baring Vostok. Об этом он сообщил «Интерфаксу».

12 ноября Верховный суд освободил из-под домашнего ареста Калви и других фигурантов дела. Мера пресечения была изменена на запрет определенных действий.

28 октября Baring Vostok и компания Артема Аветисяна подписали мировое соглашение о разрешении конфликта вокруг банка «Восточный» и отзыве всех исков. Ранее «Восточный» сообщил, что договорился с Первым коллекторским бюро, принадлежащим Baring Vostok, о возмещении ущерба на 2,5 млрд руб. Именно эта сумма вменяется фигурантам уголовного дела Baring Vostok, в том числе основателю фонда Майклу Калви.

ВС также снял арест с имущества фигурантов дела. При вынесении решения суд учел переквалификацию обвинений со статьи «Мошенничество» на статью «Растрата», а также отказ потерпевших от имущественных требований. Долг в 2,5 млрд руб. был погашен перед банком «Восточный». В этой связи представители потерпевших заявили об отказе от имущественных требований. Верховный суд передал дело для рассмотрения по существу в Мещанский суд Москвы.

Калви задержали в феврале 2019 года по обвинению в хищении 2,5 млрд руб. По версии следствия, он убедил совет директоров банка «Восточный» проголосовать за уступку кредита Первого коллекторского бюро на 2,5 млрд руб. в обмен на акции инвестфонда IFTG, которые стоили гораздо меньше. Позже обвинение переквалифицировали на растрату.